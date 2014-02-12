Кравчук призвал власть и оппозицию подготовить антикризисный план

Об этом он написал в своем блоге на “Украинской правде”.

“Антикризисный план, его подготовка и принятие – это добрая воля сторон, их ответственность перед народом. Никто не будет возражать, ссылаясь на Основной Закон, внести в план любые политические, социально-экономические вопросы, острые, нерешенные темы сегодняшнего дня. Он непосредственно не связан с необходимостью конституционных изменений, с голосованием конституционным большинством. Это рабочий документ, который засвидетельствует о способности власти, оппозиции, лидеров Майдана адекватно реагировать на угрожающий политический кризис в Украине”, - написал Кравчук.

По его мнению, такой план можно было бы подготовить за несколько дней и вынести его на парламентские слушания.

“После слушания план утверждается законом, желательно консенсусным голосованием в парламенте. На этом заседании присутствует Президент Украины. Идет прямая трансляция заседания. Такой шаг мог бы обеспечить широкую гласность антикризисных мер, участие в их подготовке специалистов, политиков, общественных деятелей. Собственно, это могло бы всколыхнуть общество, вызывало бы у людей потребность перейти от протестов к практическим действиям по преодолению кризиса”, - прибавил экс-президент.

Впрочем, по его словам, есть одна существенная оговорка.

Учитывая то, что доверия между властью, оппозицией и институтами гражданского общества нет, нужно между субъектами переговоров заключить “своего рода джентльменское соглашение”, в котором предусмотреть, в частности:

- стороны берут на себя обязательство не применять силовые методы при разрешении политического кризиса;

- заявляют, что путь ультиматумов, силовых вариантов, незаконного лишения чиновников их полномочий, мест работы, беспорядки на улицах, насилие над людьми недопустимы и являются серьезной угрозой для демократии, и поэтому такие действия неприемлемы как для власти, так и для оппозиции, гражданского общества, и будут наказываться в соответствии с законом;

- стороны соблюдают принятые совместные решения и не изменяют их в зависимости от амбициозных интересов;

- Президент Украины берет на себя обязательство совместно со всеми фракциями Верховной Рады сформировать новое техническое или коалиционное правительство и предоставить ему возможность работать без ротации до принятия изменений в Конституцию и переформатирования всей систем власти.

“Следует срочно искать и другие пути преодоления кризиса. Но главное - приступить к работе. Время разговоров и деклараций закончилось. Пришла пора действовать, потому что речь идет о сохранении государства, о жизни каждого из нас”, - подчеркнул Кравчук.