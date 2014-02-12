Обострение кризиса в Украине может вызвать эмиграционную волну в ЕС - европейский дипломат

В случае не урегулирования украинского политического кризиса Евросоюз может ожидать волну эмиграции из Украины, которая может представлять вызов для безопасности ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил директор отделения России, «Восточного партнерства» и Средней Азии Европейской службы внешнего действия Гюннар Виганд на конференции “Украина в 2014 году - что впереди?”, которая организована Центром европейской политики в Брюсселе.

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“Есть большая проблема. Если не будет разрешен кризис, то эти люди развернутся спиной к Украине. И они не направятся в Россию. Они поедут в другие места. Эмиграционное давление значительно усилится. И мы уже это видим в странах-членах ЕС. Если будет гражданский разлом в Украине, то ситуация будет намного хуже. Тогда это станет вызовом безопасности для членства ЕС и соседей Украины”, - сказал Виганд.

“Нужно приложить все усилия с нашей стороны и со стороны Украины, чтобы Украина не погрузилась в состояние гражданской войны, чтобы она не распалась на части, чтобы был стабильный и позитивный сценарий”, - прибавил он.