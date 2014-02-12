YouTube заблокировал канал МВД

При попытке зайти на канал МВД на YouTube появляется надпись: "Действие этого аккаунта приостановлено из-за неоднократного или грубого нарушения правил сообщества и/или жалобы о нарушении авторских прав".

Как сообщил заместитель пресс-секретаря МВД Иван Бабаев, YouTube уже не впервые блокирует канал МВД, передает Tvi.ua.

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Ранее его заблокировали после опубликования видео, на котором видно, как протестующие пытаются смять грейдером бойцов внутренних войск.

Теперь, по словам Бабаева, канал заблокировали якобы после опубликования видео с двумя русскими блогерами, которые в нетрезвом состоянии находились в здании банка. Ранее блогеры утверждали, что милиция избила их и похитила.

Бабаев заявил, что при блокировании ведомство обращается в YouTube и доступ к аккаунту восстанавливают.