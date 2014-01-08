В Польше за нарушение правил пребывания задержали 8 украинцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.

Украинцев задержали во время контроля в Еленой Гуре, Вроцлаве, Згожельце, Стараховицах и Калише.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работники польской пограничной службы за нарушение правил пребывания задержали 4,4 тыс. граждан Украины, что соответствует показателям 2012 года.

Пограничники отмечают, что самым частым нарушением, которое они выявляют при проверке легальности пребывание в Польше, является так называемое нецелевое использование визы - когда, например, человек с туристической визой работает, или с рабочей путешествует.

В 2012 году Польша выдала украинцам 650 тысяч виз.