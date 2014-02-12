Об этом УНИАН сообщил его пресс-секретарь Виталий Лукьяненко.

По его словам, Азаров вернулся в Украину еще на прошлой неделе. Работает в партийном офисе, проводит встречи, в том числе и с европейскими политиками. (Азаров является лидером Партии регионов – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Азаров подал 28 января 2014 года заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент Виктор Янукович просьбу об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров.

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Позже в СМИ появилась информация, что Азаров якобы выехал в Австрию. 1 февраля народный депутат Николай Томенко обратился к председателю Службы безопасности Украины с требованием информировать, отвечает ли действительности размещенная в зарубежных и отечественных СМИ информация о выезде частным самолетом бывшего премьера Азарова в Австрию.