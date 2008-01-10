Кабмин назначил новых советников и помощников премьер-министра
19:10, 10 января 2008Политика
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Баграев и Фомин будут работать без зарплаты
Кабинет министров назначил ряд новых советников и помощников премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
В частности, советником главы правительства согласно распоряжению от 9 января 2008 года № 9-р и № 8-р назначены Николай БАГРАЕВ и Александр ФОМИН. Оба советника будут работать на общественных началах.
При этом согласно распоряжению Кабмина от 9 января 2008 г. № 2-р Ольга ТРЕГУБОВА назначена первым помощником главы правительства, а согласно распоряжению от 9 января 2008 г. № 7-р Оксана СУХОМЛИН и распоряжением от 9 января 2008 г. № 6-р Наталия СВИДЕРСКАЯ назначены помощниками премьер-министра.
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