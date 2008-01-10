Кабмин назначил новых советников и помощников премьер-министра

Кабинет министров назначил ряд новых советников и помощников премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, советником главы правительства согласно распоряжению от 9 января 2008 года № 9-р и № 8-р назначены Николай БАГРАЕВ и Александр ФОМИН. Оба советника будут работать на общественных началах.

При этом согласно распоряжению Кабмина от 9 января 2008 г. № 2-р Ольга ТРЕГУБОВА назначена первым помощником главы правительства, а согласно распоряжению от 9 января 2008 г. № 7-р Оксана СУХОМЛИН и распоряжением от 9 января 2008 г. № 6-р Наталия СВИДЕРСКАЯ назначены помощниками премьер-министра.