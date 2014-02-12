Возле шахты Ахметова в США прошла акция протеста - СМИ

"Ахметов владеет в Америке угольной компанией, за которую он заплатил более миллиарда долларов. Украинские активисты переслали мне фотографии, как они на днях побывали на шахте Ахметова в Западной Вирджинии и расклеили там листовки, где информировали шахтеров, что их босс причастен к кровопролитию в Украине", - сообщил в Facebook журналист Сергей Лещенко.

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