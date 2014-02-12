Возле шахты Ахметова в США прошла акция протеста - СМИ
08:35, 12 февраля 2014Политика
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Представители украинской общины в США посетили шахту в Западной Вирджинии, которой владеет Ринат Ахметов, и оставили там флаг Украины.
Шахта Ахметова в США / facebook.com/leshchenko.ukraine
"Ахметов владеет в Америке угольной компанией, за которую он заплатил более миллиарда долларов. Украинские активисты переслали мне фотографии, как они на днях побывали на шахте Ахметова в Западной Вирджинии и расклеили там листовки, где информировали шахтеров, что их босс причастен к кровопролитию в Украине", - сообщил в Facebook журналист Сергей Лещенко.
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