Председателя полтавской "Свободы" обвиняют в захвате здания облсовета

Как сообщает пресс-служба ВО «Свобода», 10 февраля после 18.00 следователи Полтавского городского управления милиции вызвали Чабановского на допрос и вручили постановление о подозрении в захвате админздания.

Читайте такжеСевастопольская госадминистрация призвала не преследовать участников ЕвромайдановТакже следователи подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения для подозреваемого. Милиция настаивала на проведении судебного заседания в тот же день, 10 февраля.

В знак протеста против действий милиции и в поддержку Чабановского городское управление милиции пикетировало более ста полтавчан.

Читайте такжеСБУ закрыла дело по факту призывов к свержению власти Судебное заседание по избранию меры пресечения председателю Полтавской облорганизации «Свобода» было назначено на 23.00 в Октябрьском районном суде. Однако судья перенесла слушание по делу относительно избрания меры пресечения Чабановскому на 11 февраля на 14.00. Она объяснила свои действия тем, что следователь подал ходатайство о применении в отношении подозреваемого круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, председателю Полтавской областной организации партии «УДАР», депутату облсовета Петру Вороне также выдвинуто обвинение в захвате государственных зданий.

Суд сегодня изберет меру пресечения Вороне.

Как сообщал УНИАН, 25 января в Полтаве перед админзданием облгосадминистрации прошел митинг оппозиции. Его участники требовали отставки губернатора Александра Удовиченко.

10 февраля Киевский райсуд Полтавы обязал лиц, пребывание которых в Полтавском областном совете не связано с исполнением трудовых обязанностей, освободить админздание.