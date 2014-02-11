ЕС признал, что ассоциация не станет точкой в отношениях с Украиной - польский МИД

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского МИД, отметив, что такая запись есть в официальных выводах вчерашнего заседания благодаря инициативе Польши.

Читайте такжеЕС назвал своим приоритетом в 2014 году ассоциацию с Грузией "Соглашение об ассоциации и соглашение об углубленной зоне свободной торговли не являются конечной целью сотрудничества Евросоюза с Украиной", - записано в документе, сообщает польский МИД.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя эту запись, отметил, что таким образом Евросоюз признал европейскую перспективу для Украины.

"Весь Совет ЕС поддержал польское предложение записи, что соглашение об ассоциации не будет окончательным делом в отношениях Евросоюза с Украиной. То есть, мы открыли двери и дали надежду украинскому народу - что при условии начала реформ - имеет шанс воспользоваться преимуществами европейской интеграции" - сказал Сикорский, слова которого приводит веб-сайт министерства.

Читайте такжеУкраина находится в экономическом затруднении, но не из-за Соглашения с ЕС - Баррозу

Польское министерство также процитировало слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичиуса.

"Каждый может интерпретировать эту запись как хочет, но для меня она четкая и означает европейский путь (для Украины)", - отметил министр.

Пресс-служба польского министерства также заметила, что во время вчерашнего заседания большая дискуссия была на тему финансовой помощи для Киева.

Сикорский в очередной раз подчеркнул, что Запад может помочь Украине с получением финансирования от международных финансовых институтов только в случае проведения реформ и отметил, что ЕС также может поддержать украинских производителей, если им будет закрыт российский рынок.

"В такой ситуации мы должны оказать экспертную или торговую поддержку, чтобы возможные бойкоты украинских продуктов не достигли своих политических целей", - сказал он.

В то же время Сикорский высказал мнение, что ЕС не стоит увеличивать размер обещанной Украине финансовой помощи, напомнив, что украинские власти могут получить 610 млн. евро средств от ЕС и 15 млрд долларов от МВФ.

"Не считаю, что мы должны соревноваться в том, кто добавит больше слитков золота к нашему предложению, которое уже сейчас является очень щедрым", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинские политики неоднократно призывали Европейский Союз четко заявить, что Украина когда-то сможет вступить в европейское сообщество, против чего традиционно, среди других государств, выступают самые влиятельные члены ЕС - Германия и Франция.

В ноябре 2013 года Украина отказалась подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, заявив о недостаточной поддержке ее экономики в условиях, когда Россия пригрозила, что заблокирует доступ украинских товаров на свой рынок после подписания этого документа.

В декабре украинское правительство договорилось о 15 млрд долларов кредита из России и снижении цены на газ на треть, что ряд обозревателей оценили как подтверждение намерения Украины интегрироваться с Россией вместо ЕС.

Отказ от подписания соглашения с Евросоюзом, избиение митингующих за евроинтеграцию и против договоренностей с Россией привели к наибольшим за почти последние 10 лет массовым акциям протеста, которые продолжаются до сих пор.