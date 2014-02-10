Жалобу Тимошенко будут слушать в помещении суда, а не в больнице – защитник

Как сообщил защитник Тимошенко Александр Плахотнюк, судебное заседание состоится в помещении суда, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Сегодня во время ознакомления с материалами дела мне сообщили о том, что суд изменил решение относительно проведения судебного заседания в больнице «Укрзализныци», и будет проводить его, как и положено, – в помещении суда», - отметил Плахотнюк.

Таким образом во вторник, 11 февраля, в 10.30 в помещении Коминтерновского районного суда Харькова состоится судебное заседание по жалобе Тимошенко и ее защиты на незаконный и безосновательный отказ комиссии Государственной пенитенциарной службы смягчить условия ее пребывания в Качановской колонии в связи с отбыванием трети срока наказания, говорится в сообщении.

Дело будет слушать судья Антонина Юрьева, добавили в «Батькивщине».

Адрес суда: г. Харьков, пер. Брянский, 5.

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Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2013 года Тимошенко подала в администрацию колонии заявление об изменении режима пребывания, что допускает свободный выход в Харьков.

По словам защитника Тимошенко Сергея Власенко, любой осужденный, отбывший треть срока своего наказания, имеет право на облегчение режима пребывания.

17 января ГПтС проинформировала, что комиссия Качановской исправительной колонии (№ 54) отказала Тимошенко в смягчении условий содержания.

6 февраля в «Батькивщине» сообщили о назначении на 11 февраля судебного заседания, на котором будет рассматриваться жалоба Тимошенко на это решение комиссии.

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При этом в пресс-службе подчеркнули, что "власть решила провести судебное заседание в больнице "Укрзализныци".

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая того же года в связи с ухудшением состояния здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.