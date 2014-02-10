В Одессе началось слушание по делу Маркова

Как пишет "Сегодня", к зданию суда пришло около сотни активистов. Поскольку слушание открытое, в зале еле поместились все желающие – в основном пенсионеры и журналисты.

Спустя 45 минут после открытия слушания, политика завели в зал заседаний.

Сторонники собрались с флагами партии «Родина» и плакатами «Свободу Игорю Маркову», «Марков, мы с тобой» и «В единстве наша сила». Многие активисты поверх верхней одежды надели белые футболки с фото Маркова.