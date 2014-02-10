В Одессе началось слушание по делу Маркова
13:10, 10 февраля 2014Политика
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В Приморском районном суде Одессы началось слушание по делу экс-нардепа Игоря Маркова.
Митинг в поддержку Маркова в Одессе / facebook.com/ATV.Channel
Как пишет "Сегодня", к зданию суда пришло около сотни активистов. Поскольку слушание открытое, в зале еле поместились все желающие – в основном пенсионеры и журналисты.
Спустя 45 минут после открытия слушания, политика завели в зал заседаний.
Сторонники собрались с флагами партии «Родина» и плакатами «Свободу Игорю Маркову», «Марков, мы с тобой» и «В единстве наша сила». Многие активисты поверх верхней одежды надели белые футболки с фото Маркова.
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