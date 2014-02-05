Маркова будут судить в Одессе - адвокат

Судить Маркова будут в Приморском районном суде Одессы, как того требует закон.

"Его будут судить в Одессе, так как вменяемое правонарушение произошло на территории именно этого города. Мы надеемся, если на суд не будет оказываться политическое давление, то Маркова будут судить в соответствии с законом", - сообщил "Сегодня" адвокат Александр Казарновский.

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По словам юриста, следствие предоставило защите все материалы дела без затягиваний, а точная дата суда над Марковым быдет известна в ближайшие дни. "В понедельник пройдет подготовительное заседание, где определится дата судебного разбирательства", - рассказал Казарновский.

Напомним, защита Маркова основуется на том, что преступление, в совершении которого обвиняется экс-нардеп, уже "просрочено", согласно УПК, так как дела о хулиганстве рассматриваются в течение 5 лет. В то же время, адвокат политика предполагает, что задержание Марков за хулиганство - лишь повод обвинить его в более серьезных преступлениях.

Как сообщалось раньше, Игорь Марков рассказал, за что его посадили. Напомним, экс-депутата задержали 22 октября во время допроса в здании областного управления внутренних дел в Одессе. Ему инкриминируют организацию и избиение участников пикета в 2007 г. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Маркова - арест до 13 февраля.