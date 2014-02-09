Кличко заявляет, что Янукович хочет видеть его в тюрьме

Об этом заявил Кличко в своем блоге на страницах еженедельника Bild.

«Мне трудно сидеть напротив этого обманщика на переговорах», - отметил Кличко.

Читайте такжеКличко предлагает Януковичу провести публичные дебаты на МайданеПо его словам, во время одной из последних встреч Янукович ему сказал: «Господин Кличко, мы можем распустить парламент, и тогда у Вас больше не будет иммунитета».

«Это было больше, чем скрытая угроза, потому что он хочет видеть меня в тюрьме, точно так же, как и Юлию Тимошенко», - подчеркнул лидер «УДАРа».

«И если Януковичу не удастся отправить меня за решетку, то он в любом случае будет препятствовать выдвижению моей кандидатуры на пост президента».

Читайте такжеЯнукович проигрывает во втором туре президентских выборов любому лидеру оппозиции – опрос«Закон, по которому я в связи с различными местами проживания (страны) не буду допущен к участию в президентских выборах, он уже подготовил», - добавил Кличко. Источник http://www.bild.de/politik/ausland/vitali-klitschko/so-dreist-pluendert-janukowitsch-die-ukraine-aus-34553986.bild.html