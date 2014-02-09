Булатов поблагодарил Майдан за поддержку и пообещал вернуться к борьбе за Украину
Булатов выразил благодарность за поддержку участникам Народного вече на Майдане
Лидер Автомайдана Дмитрий Булатов, который находится на лечении за рубежом, поблагодарил за поддержку участников десятого Народного вече, которое собралось сегодня на Майдане Незалежности в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, известная украинская певица Руслана (Лыжичко) позвонила по телефону ему на мобильный, а затем поднесла свой телефон к микрофону и таким образом Булатов выразил свою благодарность людям, которые его поддержали.
Он также заверил, что как только поправится, так снова вернется к активной борьбе за освобождение Украины.
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Как сообщал УНИАН, Булатов пропал 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, пытали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинике «Борис».
По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч.2. ст.146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, Булатов был объявлен в розыск и он фигурирует в уголовном производстве по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) как подозреваемый.
Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.
3 февраля утром стало известно, что Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.