Булатов поблагодарил Майдан за поддержку и пообещал вернуться к борьбе за Украину

Лидер Автомайдана Дмитрий Булатов, который находится на лечении за рубежом, поблагодарил за поддержку участников десятого Народного вече, которое собралось сегодня на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, известная украинская певица Руслана (Лыжичко) позвонила по телефону ему на мобильный, а затем поднесла свой телефон к микрофону и таким образом Булатов выразил свою благодарность людям, которые его поддержали.

Он также заверил, что как только поправится, так снова вернется к активной борьбе за освобождение Украины.

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Как сообщал УНИАН, Булатов пропал 22 января, а 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района. Как рассказал сам активист, неизвестные били его, пытали, порезали ему ухо и даже распинали – у него проколы на руках. Он был госпитализирован в столичную частную клинике «Борис».

По факту исчезновения Булатова открыто уголовное производство по ч.2. ст.146 Уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Кроме того, Булатов был объявлен в розыск и он фигурирует в уголовном производстве по факту массовых беспорядков (ст. 294 УК) как подозреваемый.

Заместитель генерального прокурора Лилия Фролова заявила 2 февраля об отсутствии каких-либо препятствий для выезда Булатова за границу. По ее словам, разрешение на его выезд предоставил Шевченковский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры.

3 февраля утром стало известно, что Булатов прибыл на лечение в Вильнюс.