В Днепропетровске женщины устроили марш кастрюль против репрессий

В субботу вечером в Днепропетровске около полусотни женщин пикетировали здание облгосадминистрации, протестуя против силы, применяемой властями в отношении мирных демонстрантов, сообщает Радио Свобода.

В руках женщины разного возраста (в основном молодые) держали кастрюли, дуршлаги, детские погремушки и игрушечные барабаны, а также плакаты с надписями «Тетушки против титушек», «Хватит врать!», «Я не экстремист, я девочка, я требую прекратить репрессии», «У нас есть достоинство, а у вас?».

Женщины под «аккомпанемент» свистков и погремушек скандировали «Нам не страшно, нам отвратительно!», «Нам нужны казаки, а не титушки-слабаки!» и т.д.

По словам участников акции, не все из них являются активистками местного Евромайдана. Девушки и женщины рассказали, что списались в социальных сетях и пришли на митинг против насилия и титушек.

Читайте такжеВ Днепропетровске «антимайдановцы» избили блогера в каске с петриковской росписьюПо словам участниц, они уверены, что власть не поднимет руку на представительниц слабого пола, «вооруженных» только кастрюлями, ложками и свистками, и прислушивается к их предложениям относительно мирного урегулирования конфликтов.

«Мы требуем не допускать насилия, которое произошло на митинге под Днепропетровской облгосадминистрации 26 января, и наказать виновных в избиении людей, согласно с действующим законодательством», - сказала координатор акции Вероника Комиссар.

26 января в Днепропетровске во время попыток митингующими пикетировать облгосадминистрацию произошли массовые беспорядки, в которых от рук неизвестных мужчин в штатском, которые стояли за спинами стражей порядка, пострадали десятки человек, в том числе, журналисты.

Районные суды Днепропетровска осудили 22 задержанных «за массовые беспорядки» до 60 суток административного ареста, позже меры большинства арестованных смягчили.