Бобслеист олимпийской сборной США разбил дверь, застряв в ванной

Куинн разместил в своем твиттере фотографию разбитой двери после того, как ему удалось выбраться из ванной, передает Eurosport.

«Я принимал душ, и дверь заклинило. У меня не было телефона, чтобы вызвать помощь, поэтому пришлось использовать свои бобслейные навыки, чтобы выбраться», – написал спортсмен.

Куинн пришел в бобслей в 2010 году из американского футбола. Ранее он выступал за «Баффало» и «Грин Бэй» в НФЛ. Для 30-летнего спортсмена это первые Олимпийские Игры.