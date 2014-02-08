Бобслеист олимпийской сборной США разбил дверь, застряв в ванной
14:58, 08 февраля 2014Политика
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Американский бобслеист Джонни Куинн застрял в душе сочинской гостиницы. В этот момент спортсмен был без телефона, поэтому ему пришлось выбираться из западни самостоятельно.
Джонни Куинн / Фото: Twitter
Куинн разместил в своем твиттере фотографию разбитой двери после того, как ему удалось выбраться из ванной, передает Eurosport.
«Я принимал душ, и дверь заклинило. У меня не было телефона, чтобы вызвать помощь, поэтому пришлось использовать свои бобслейные навыки, чтобы выбраться», – написал спортсмен.
Куинн пришел в бобслей в 2010 году из американского футбола. Ранее он выступал за «Баффало» и «Грин Бэй» в НФЛ. Для 30-летнего спортсмена это первые Олимпийские Игры.
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