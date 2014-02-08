У "небезразличных киевлян" не вышло разобрать баррикаду

К уборке баррикады они так и не приступили, сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

На Крещатике закончилась акция по уборке баррикады, организованная "небезразличными киевлянами".

Читайте такжеЛюди, которые называют себя киевлянами, хотят разобрать баррикады на КрещатикеК этому моменту на Крещатике находилось около двух тысяч "киевлян". К разбору баррикады они так и не приступили, несмотря на то, что пришли с ведрами и метлами, а также с георгиевскими ленточками. Под психологическим давлением активистов Майдана, они отступили к Бессарабской площади и заходят во двор "Арены".

Ранее сообщалось, что у одного из "киевлян", пришедших разбирать баррикаду на Крещатике, случился эпилептический припадок.

Смотрите фотогралерею, как Самооборона Майдана защищала баррикаду от людей, которые называли себя "киевлянами".