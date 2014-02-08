Удерживая курс, НБУ создавал «стабильность» - Сугоняко

Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

«Почему они держали курс гривни? Потому, что создавали видимость. Что такое стабильный курс? Это стабильные цены на импорт. Что такое низкая инфляция, которую они так же держали? Это стабильные цены на все товары. Вроде бы. Они создали видимость стабильности, вместе с тем они выстраивали «дамбу». Эта вода шла - и инфляционная, и курсовая, но они выстраивали этим долговым забором», они все больше и больше делали этот долг. Плюс к тому за этот период они уменьшили валютные резервы», - отметил Сугоняко.

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В пятницу НБУ официально девальвировал гривну, установив курс 8,70 гривни за доллар. Однако уже в субботу этот курс составляет 8,53 гривны за доллар.

Предыдущий официальный курс гривни к доллару, который держался 578 дней, составил 7 гривен 99 копеек. В течение последних недель он не отвечал реальному рыночному курсу.