Оппозиция предлагает еще один законопроект о лечении осужденных за границей

Текст законопроекта размещен на сайте ВР.

Законопроектом вносятся изменения в статью 84 Уголовного кодекса Украины, часть вторая которой дополняется новыми нормами, согласно которым в случае невозможности получения надлежащего лечения и медицинской помощи в пенитенциарных заведениях и учреждениях здравоохранения Украины, лица, приговоренные к лишению свободы, имеют право на лечение за рубежом.

Читайте такжеЕС продолжает настаивать на освобождении Тимошенко - ВО «Батькивщина» Это касается лиц, кроме тех, кто: 1) отбывает наказание в виде лишения свободы на определенный срок за умышленное особо тяжкое преступление или умешленное тяжкое преступление, соединенное с насилием, а также за преступление, совершенное в составе организованной группы или преступной организации, или за преступление, предусмотренное статьями 109 – 114, 115, частью второй статьи 121, 127, 144, 146, 147, 149, 152–156, 257, 258–258-5, 261, 305 – 309, 311, частями второй – пятой статьей 368, 368-2, 368-4, 369, 369-2, 370, статьями 437, 439–440, 442–444 этого Кодекса; 2) отбывает наказание за умышленное тяжкое преступление, которое оно совершило до погашения или снятия судимости за ранее совершенное умышленное тяжкое или умышленное особо тяжкое преступление; 3) отбывает наказание за умышленное преступление, совершенное в период после освобождения лица от наказания, его отбывания, замены наказания более мягким или смягчение наказания и до погашения или снятия судимости.

Решение о лечении за рубежом лица, приговоренного к лишению свободы, принимает суд, при условии, что такое лицо в течение не менее 365 дней непрерывно проходило стационарное лечение в учреждении (-ях) здравоохранения Украины за пределами пенитенциарных заведений и такое лечение не привело к полному выздоровлению такого лица.

Принимая решение о лечении за рубежом лица, приговоренного к лишению свободы, суд обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни.

Также часть третья статьи 539 Уголовного процессуального кодекса Украины дополняется абзацем вторым, согласно которому основаниями для решения суда о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, является справка (-и) учреждения (-ий) здравоохранения Украины, за пределами пенитенциарной службы, в которой лицо, приговоренное к лишению свободы, проходило стационарное лечение непрерывно на протяжении не менее 365 дней, о периоде пребывания такого лица на стационарном лечении и письменное заявление учреждения здравоохранения (клиники, госпиталя и др.) иностранного государства о согласии принять такое лицо на лечение.

В Уголовно-исполнительный кодекс Украины вносятся изменения, в соответствии с которыми осужденные имеют право на здравоохранение в объеме, установленном Основами законодательства Украины о здравоохранении, в том числе в лечебных заведениях за рубежом, за исключением ограничений, предусмотренных законом.

Кроме того, статья 116 Кодекса дополняется частью шестой, согласно которой в предусмотренных законом случаях лечение осужденных может осуществляться вне пределов мест лишения свободы, в том числе в медицинских заведениях за пределами Украины. Оплата такого лечения осуществляется осужденными или их родственниками за счет собственных средств.