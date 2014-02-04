Лидер «Правового сектора» уверяет, что столкновения с милицией 19 января не планировались

Отвечая на вопрос, были ли столкновения 19 января на улице Грушевского запланированы предварительно, он сказал: “Нет, конечно. Мы всегда стояли на передних рубежах эти два месяца. Стимулом к тем событиям стали диктаторские законы, которые были приняты 16 января... А 19 января на Грушевского приехали автомайдановцы, которые хотели подойти к Верховной Раде и пикетировать. Правый сектор организованно подошел, когда там были уже сотни людей”.

Читайте такжеСиловики Майдана хотят стать третьей стороной в переговорах власти и оппозицииОб этом Ярош заявил в интервью “Украинской правде”.

По словам Яроша, активисты «Правого сектора» пытались говорить с милицией, договориться пропустить людей, но стражи порядка отреагировали достаточно агрессивно.

“И я считаю, что очень хорошо, что так произошло, потому что если бы не события 19, думаю, что власть не пошла на уступки и переговоры с оппозицией”, - сказал Ярош.

По его словам, в данное время на Майдане находится около 500 активистов «Правого сектора». При этом Ярош заметил, что в случае необходимости в стране можно будет мобилизовать 4-5 тысяч активистов объединения.

Читайте такжеПравый сектор обещает прекратить противостояние, если власть пойдет на компромиссПо словам Яроша, окончательно «Правый сектор» сформировался после разгона Евромайдана 30 ноября 2013 года, «когда мы отошли на Михайловскую площадь». «Там мы и начали готовиться к защите и тренироваться. Потом мы все время были на Майдане и вошли в состав самообороны Майдана. Также в «Правый сектор» вошли УНА-УНСО и Карпатская сечь из Закарпатья.

Также Ярош сообщил, что члены «Тризуба» регулярно тренируются в лагерях по всей Украине.

“Правый сектор - это абсолютно контролируемая структура и никакая она не экстремистская, не радикальная, я вообще не люблю этого слова радикальная”, - отметил он.

По словам Яроша, возглавляемая им структура поддерживает отношения с народным депутатом от «Батькивщины» Андреем Парубием, который является комендантом Майдана и руководителем самообороны Майдана, в которую также входит «Правый сектор».

“А если говорить о всей оппозиции, то, по большому счету, у нас отношения никакие. Они не замечают нашего существования. Мне кажется, что это большая ошибка оппозиции, что они не учитывают силы афганцев, тот же Правый сектор и даже самооборону”, - отметил Ярош.

При этом он выразил удивление, что после событий 19 января лидеры оппозиции не поблагодарили ребят из «Правого сектора».

Как сообщал УНИАН, наиболее массовые в истории государства акции протеста начались в Украине после того, как в ночь на 30 ноября 2013 года «Беркут» жестоко разогнал мирную акцию протеста на Майдане Незалежности в Киеве. После этого на улицы вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста усилились после того, как 16 января 2014 года Верховная Рада Украины приняла ряд так называемых «диктаторских законов», которые ограничивали права и свободы граждан.

19 января на ул. Грушевского началось противостояние между митингующими и правоохранителями. Сотни граждан ранены, есть погибшие, сотни арестованы.

28 января ВР приняла закон об отмене «законов 16 января», а 31 января Президент Украины подписал данный закон.