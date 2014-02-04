Яценюк и Рыбак предложили друг другу написать заявления об отставке

Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления в парламенте Яценюк спросил уРыбака, хочет ли он, чтобы в стране стабилизировалась политическая ситуация?

Рыбак ответил положительно.

Читайте такжеРыбак закрыл вечернее заседание Верховной Рады“Николай Янович Азаров написал заявление об отставке, может вы бы последовали его примеру, написали заявление об отставке?”, - сказал Яценюк.

В ответ Рыбак отметил, что это Яценюк должен написать заявление об отставке с должности руководителя фракции “Батькивщина”, потому что он “плохо работает”.