Яценюк и Рыбак предложили друг другу написать заявления об отставке
16:40, 04 февраля 2014Политика
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Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк и председатель Верховной Рады Владимир Рыбак предложили друг другу написать заявления об отставке.
Рыбак говорит, что Яценюк "плохо работает"
Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления в парламенте Яценюк спросил уРыбака, хочет ли он, чтобы в стране стабилизировалась политическая ситуация?
Рыбак ответил положительно.
Читайте такжеРыбак закрыл вечернее заседание Верховной Рады“Николай Янович Азаров написал заявление об отставке, может вы бы последовали его примеру, написали заявление об отставке?”, - сказал Яценюк.
В ответ Рыбак отметил, что это Яценюк должен написать заявление об отставке с должности руководителя фракции “Батькивщина”, потому что он “плохо работает”.
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