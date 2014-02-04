"Регионалы" готовятся к блокированию Рады

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"14 законопроектов, которые чрезвычайно важны, предлагались сегодня и мной как представителем президента, и Александром Ефремовым (председателем фракции ПР) на согласительном совете как необходимые для того, чтобы начать снимать напряжение в сфере развития предпринимательства...", - начал политик.

"У нас нет шанса принимать, поскольку, как я понимаю, завтра Верховная Рада будет заблокирована", - добавил он.

Мирошниченко отметил, что депутаты не могут принимать и другие законы, "поскольку Верховная Рада не работает".

"И конец прошлой сессии мы не работали, и внеочередную сессию практически мы на совещаниях провели - не приняли ни одного закона, кроме амнистии, и так же нас ожидает начало следующей сессии в конфликте, в постоянных обвинениях, и ничего мы не можем предложить людям", - подытожил он.

Как известно, согласительный совет в понедельник отметился ссорами, лидеры фракций продолжили совещание в кабинете спикера ВР Владимира Рыбака.