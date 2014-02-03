Кожара: Дата саммита Украина - ЕС еще не определена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Леонид Кожара во время брифинга.

Читайте такжеУкраина не получала официальных предложений по кредиту со стороны ЕС - Кожара «На сегодняшний день у нас нет даты проведения саммита Украина — ЕС», - сказал он.

Кожара напомнил, что Киев готовит свои предложения относительно «дорожного плана» по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, ожидается, что в ближайшее время украинская делегация сможет обсудить вопрос «дорожной карты» с европейской стороной.

Читайте такжеВ Мюнхене Кожара рассказал о возможном банкротстве Украины - Бильдт Кроме того, Кожара подчеркнул, что «много вопросов обсудят во время визита в Киев Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон».