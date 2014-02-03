Кожара: Дата саммита Украина - ЕС еще не определена

18:26, 03 февраля 2014
Политика
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Дата проведения саммита Украина - ЕС еще не определена.

Кожара ожидает визита Эштон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Леонид Кожара во время брифинга.

Читайте такжеУкраина не получала официальных предложений по кредиту со стороны ЕС - Кожара «На сегодняшний день у нас нет даты проведения саммита Украина — ЕС», - сказал он.

Кожара напомнил, что Киев готовит свои предложения относительно «дорожного плана» по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. По его словам, ожидается, что в ближайшее время украинская делегация сможет обсудить вопрос «дорожной карты» с европейской стороной.

Читайте такжеВ Мюнхене Кожара рассказал о возможном банкротстве Украины - Бильдт Кроме того, Кожара подчеркнул, что «много вопросов обсудят во время визита в Киев Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон».

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