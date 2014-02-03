В Украину едет омбудсмен Совета Европы

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс 4-10 февраля осуществит визит в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европы.

Как отмечается в сообщении, он сосредоточиться на аспектах прав человека в нынешней ситуации в Украине, в том числе действиях милиции в отношении митингов и собраний, а также утверждениях о похищениях, плохом обращении и нарушениях соответствующих правовых процедур.

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Комиссар планирует провести встречи с государственными должностными лицами и представителями гражданского общества.

В конце визита Муйжниекс представит свои предварительные выводы, а более подробный отчет будет подготовлен после визита.