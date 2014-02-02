Майдан разыскивает 36 пропавших активистов
23:58, 02 февраля 2014Политика
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Количество пропавших активистов Майдана увеличилось до 36 человек.
Количество пропавших активистов Майдана увеличилось до 36 человек
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает сообщество Евромайдан SOS.
"По состоянию на 20.00 2 февраля Евромайдан SOS имеет информацию о поиске 36 человек из разных городов Украины. Всего с 16 января к нам обратились о поиске 129 человек", - говорится в сообщении.
Список пропавших активистов Майдана
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