Майдан разыскивает 36 пропавших активистов

23:58, 02 февраля 2014
Политика
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Количество пропавших активистов Майдана увеличилось до 36 человек.

вече, майдан, евромайдан, 19 января

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает сообщество Евромайдан SOS.

"По состоянию на 20.00 2 февраля Евромайдан SOS имеет информацию о поиске 36 человек из разных городов Украины. Всего с 16 января к нам обратились о поиске 129 человек", - говорится в сообщении.

Евромайдан список пропавших

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