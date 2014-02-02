Майдан разыскивает 36 пропавших активистов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает сообщество Евромайдан SOS.

"По состоянию на 20.00 2 февраля Евромайдан SOS имеет информацию о поиске 36 человек из разных городов Украины. Всего с 16 января к нам обратились о поиске 129 человек", - говорится в сообщении.