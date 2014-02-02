Дело против Булатова закрыли - Порошенко

Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте активиста Автомайдана Дмитрия Булатова.

"Я получил постановление Шевченковского районного суда, которое вынесено сегодня", - сообщил Порошенко, отметив, что ранее следователь просил применить к Булатову меру пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.

"В постановлении суда говорится, что в удовлетворении ходатайства отказано. Дело закрыто, Булатов свободен. Может сейчас со мной выдвигаться в аэропорт ехать за границу на лечение", - сообщил Порошенко.

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По словам Порошенко, "Беркуту", автобусы которого замечены недалеко от клиники, дан приказ освободить территорию.

Напомним, ранее активистов Автомайдана Дмитрия Булатова, Алексея Гриценко и Сергея Кобу разыскивал УБОП Киева. Соответствующая информация содержалась в базе данных МВД в категории "Лица, которые скрываются от органов власти". Булатов значился как лицо, скрывающееся от органов досудебного следствия. Статья обвинения - 294 ч.2 Уголовного кодекса Украины ("массовые беспорядки, приведшие к гибели людей либо иным тяжким последствиям", санкция - лишение свободы на срок от восьми до 15 лет). В базе значилось, что Булатову избрана мера пресечения "содержание под стражей".