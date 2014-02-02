Луценко заявил, что активиста Автомайдана Дмитрия Булатова допросят

Принято решение разрешить допрос одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатоваоб обстоятельствах его похищения до его вылета за границу на лечение.

Об этом Украинской правде сообщил экс-глава МВД Юрий Луценко.

По его словам, договоренность достигнута между Петром Порошенко и прокурором г. Киева.

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"В клинике "Борис" ожидают прибытия следователя на допрос, который также должен привезти документ об отмене решения о принудительной доставке Булатова для проведения следственных действий", - сообщил Луценко.

По согласию сторон, лечащий врач также дает разрешение на беседу со следователем и на вывоз Булатова на лечение заграницу.