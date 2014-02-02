Луценко заявил, что активиста Автомайдана Дмитрия Булатова допросят
Принято решение о допросе Дмитрия Булатова
Принято решение разрешить допрос одного из лидеров Автомайдана Дмитрия Булатоваоб обстоятельствах его похищения до его вылета за границу на лечение.
Об этом Украинской правде сообщил экс-глава МВД Юрий Луценко.
По его словам, договоренность достигнута между Петром Порошенко и прокурором г. Киева.
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"В клинике "Борис" ожидают прибытия следователя на допрос, который также должен привезти документ об отмене решения о принудительной доставке Булатова для проведения следственных действий", - сообщил Луценко.
По согласию сторон, лечащий врач также дает разрешение на беседу со следователем и на вывоз Булатова на лечение заграницу.