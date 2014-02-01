"Стоп Майдан" в Сумах собрал около 500 участников

Как передает корреспондент УНИАН, участие в нем приняли сегодня не более 500 человек, причем около половины из них организаторы свезли автобусами и микроавтобусами очевидно из близлежащих районов области.

Кроме того, среди митингующих были функционеры местной организации Партии регионов, а также чиновники облгосадминистрации, которые перед началом митинга отмечались в списках у нескольких людей.

Собравшиеся держали плакаты «Стоп Майдан», а также большой баннер «Сумщина за стабильность». При этом участники акции не имели никаких флагов, в том числе ни одного государственного стяга.

В ходе акции перед участниками митинга с самодельным плакатом «Ваши руки в крови!» вышла пресс-секретарь областной организации партии «УДАР» Ольга Панфилова, но к ее появлению все отнеслись спокойно.

Среди выступающих на митинге были представители различных общественных организаций, поддерживающих Партию регионов, которые резко критиковали протестующих как в Киеве, так и в Сумах за «хаос, грязь и беспорядок», работу на иностранные спецслужбы, удерживание захваченных административных зданий и т.д.

В конце митинга его участники разобрали часть мешков со снегом, которые блокировали вход в ОГА с момента митинга оппозиции 26 января.

Как сообщал УНИАН, в Сумах митинги и Народные вече, проводимые сторонниками евроинтеграции Украины и оппозиции, собирают до 5 тысяч человек.