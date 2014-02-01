ЕС продолжает настаивать на освобождении Тимошенко - ВО «Батькивщина»

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявил на встрече в Мюнхене с дочерью экс - премьера Евгенией Тимошенко и заместителем председателя партии "Батькивщина" Григорием Немырей, сообщает пресс - служба ВО «Батькивщина».

«Мы продолжаем поднимать вопрос об освобождении Юлии Тимошенко во время каждой нашей встречи, и рассматриваем это как лакмусовую бумажку на преданность демократии и как символ отсутствия верховенства права в Украине», - отметил Фюле.

Также он проинформировал о позиции ЕС относительно Украины, которая учитывает последние случаи эскалации конфликта и заключается в том, что необходимо привлечь всех виновных к ответственности.

«Согласно нормам европейского права, этот вопрос обсуждается в институтах ЕС и странах - членах ЕС. ЕС намерен интенсифицировать свою роль в решении обострения политического кризиса в Украине» , - подчеркнул Фюле.

Также он заявил , что будет обсуждать ситуацию в Украине на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном Ягландом.

В свою очередь глава МИД Норвегии Берге Бренде заявил, что новое правительство страны заняло принципиальную позицию по увеличению давления для освобождение Тимошенко и других политзаключенных в Украине.

«Украина - европейское государство, а ее народ заслуживает достойного будущего. Юлия Тимошенко и другие политзаключенные режима Януковича должны быть немедленно освобождены», - отметил Бренде.

Кроме того глава МИД Норвегии выразил особое беспокойство попыткой политизировать армию.

«Втягивание армии в политические конфликты недопустимо», - подчеркнул министр.