Предложение ЕС об ассоциации с Украиной все еще актуально - Ромпей

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал сегодня на Мюнхенской конференции по политике безопасности.

”Наше предложение все еще актуально”, - подчеркнул он. По словам ван Ромпея, ЕС предложил Украине ”близкую ассоциацию на условиях соблюдения ряда условий, которые были практически выполнены”.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 года правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, вызвавшее волну протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.