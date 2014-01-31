В Ривненском городском совете создана Народная рада

На сессии Ривненского городского совета сегодня Народная рада Украины признана органом, уполномоченным представлять интересы народа Украины, полномочия на создание которой предоставлены решением Всенародного собрания граждан, состоявшегося 19 января 2014 года на Майдане Незалежности в городе Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Ривненский совет также образовал в своем составе межфракционное объединение «Народна рада». Решение поддержали 35 депутатов из 41 присутствующего в сессионном зале.