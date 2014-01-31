В президентской гонке все еще лидирует Янукович, Кличко дышит в спину - исследование

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования, которое проводил Центр социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС».

Согласно данным исследования, третью строчку президентского рейтинга занимает Петр Порошенко - 10,5%. Арсений Яценюк в свою очередь получает поддержку в виде 6,3% голосов избирателей. Лидер КПУ П.Симоненко - 4,5%, а лидер ВО "Свобода" Тягнибок - 3,6%.

Около трети избирателей заявляют, что не знают за какого кандидата отдали бы свой голос и вообще пришли бы на выборы.

При условии включения в избирательный список кандидатуры Ю.Тимошенко (в соответствии исключение из списка А.Яценюка) голоса украинцев распределились следующим образом. Лидерство удерживает В.Янукович - 20,4%, вторую позицию разделяют В.Кличко и Ю.Тимошенко - 14,8% и 14,6% соответственно. П.Порошенко поддержали бы в таком случае 9,0% избирателей. Лидер КПУ П.Симоненко - 4,0%, а лидер ВО»Свобода» Тягнибок - 3,2%.

Исследование было проведено в период с 17 по 26 января 2014 года по всей территории Украины методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов - квотная выборка (по признакам возраст и пол).

Всего было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативна в целом для Украины по показателям возраста, пола и типу поселения (город/село). Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 2,2%.