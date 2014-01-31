Фюле: Жестокость и безнаказанность в Украине должны быть остановлены

Европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле призывает украинскую власть остановить похищение и насилие в отношении активистов в Украине. Об этом он написал в Twitter.

«Призываю украинскую власть оперативно действовать в делах о похищении и пытках, таких, как в случае с Дмитрием Булатовым. Такая жестокость и безнаказанность вызывают сожаление и должны быть остановлены», – написал Фюле.

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Об исчезновении Булатова стало известно 23 января. Вечером 30 января его нашли в селе Вишенки Бориспольского района Киевщины. По словам друзей Булатова, неизвестные злоумышленники неделю мучили автомайдановца и не давали ему еды. Сейчас Булатов находится в столичной клинике «Борис».