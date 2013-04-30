Эштон и Фюле призывают «внимательно пересмотреть» ситуацию с Тимошенко

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле призывают украинскую власть пересмотреть ситуацию бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в их совместном заявлении по случаю сегодняшнего решения Европейского суда по правам человека по делу "Тимошенко против Украины".

"Сегодняшнее решение Европейского суда по правам человека по делу" Тимошенко против Украины "подтверждает обеспокоенность, которая постоянно высказывалась ЕС в отношении произвольного юридического процесса в случае Юлии Тимошенко", - говорится в заявлении.

"В свете сегодняшнего решения мы призываем украинские власти внимательно пересмотреть ситуацию Ю.Тимошенко, лидера одной из самых сильных оппозиционных партий страны, которая остается заключенной после судебного процесса, который не был честным, прозрачным и независимым юридическим процессом", - подчеркнули К.Эштон и С.Фюле.

Они отметили важность четко высказанных обязательств украинской власти быстро выполнять все решения Европейского суда по правам человека, а также призвали Киев продолжить тесное сотрудничество с мониторинговой миссией Европарламента во главе с бывшими президентами Европарламента Пэтом Коксом и Польши Александром Квасневским с целью искоренения озабоченности относительно избирательного правосудия в Украине.

По мнению К.Эштон и С.Фюле, Украина также нуждается в срочных шагах для преодоления системных процедурных проблем, выявленных в сегодняшнем решении суда, путем всесторонней судебной реформы для предупреждения повторения случаев произвольных решений и рассеивания обеспокоенности относительно избирательного использования правосудия.

"Это - основное для полной реализации выводов Совета иностранных дел от 10 декабря 2012 года и совместного заявления саммита Украина-ЕС от 25 февраля 2013", - подчеркнули К.Эштон и С.Фюле.

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский суд по правам человека признал, что предварительное задержание Ю.Тимошенко было произвольным и политически мотивированным.

В своем решении суд признал нарушение трех параграфов статьи 5 Конвенции прав человека, а также статьи 18 Конвенции прав человека относительно предварительного задержания Ю.Тимошенко.

Совет иностранных дел ЕС в выводах от 10 декабря 2012 заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной, возможно, до Вильнюсского саммита "Восточного партнерства", запланированного на конец ноября этого года, в случае решительных действий и ощутимого прогресса Украины в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы избирательного правосудия и продолжении реформ, начатых в рамках Повестки дня ассоциации.