Нуланд снова едет в Украину
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд посетит Киев в рамках европейского турне руководителей Государственного департамента США, которое продлится с 31 января по 6 февраля.
Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, сообщает "Голос Америки".
В Киев Нуланд прибудет после визита в Берлин, Мюнхен, где будет сопровождать председателя Государственного департамента Джона Керри, а также после визита в Афины, Никосию и Прагу.
"В Киеве заместитель Государственного секретаря Нуланд встретится с представителями правительства, лидерами оппозиции и гражданского общества и бизнес лидерами , чтобы призвать к соглашению относительно нового правительства и плана действий, который вернет Украину на путь к осуществлению стремлений украинцев к демократии, уважению прав человека, европейской интеграции и экономического роста", - говорится в сообщении Государственного департамента США.
Как известно, в декабре 2013 заместитель госсекретаря США уже посещала Киев. В частности, она встречалась с президентом Виктором Януковичем и посещала протестующих на Майдане Независимости.