Нуланд снова едет в Украину

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, сообщает "Голос Америки".

В Киев Нуланд прибудет после визита в Берлин, Мюнхен, где будет сопровождать председателя Государственного департамента Джона Керри, а также после визита в Афины, Никосию и Прагу.

"В Киеве заместитель Государственного секретаря Нуланд встретится с представителями правительства, лидерами оппозиции и гражданского общества и бизнес лидерами , чтобы призвать к соглашению относительно нового правительства и плана действий, который вернет Украину на путь к осуществлению стремлений украинцев к демократии, уважению прав человека, европейской интеграции и экономического роста", - говорится в сообщении Государственного департамента США.

Как известно, в декабре 2013 заместитель госсекретаря США уже посещала Киев. В частности, она встречалась с президентом Виктором Януковичем и посещала протестующих на Майдане Независимости.