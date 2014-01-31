На адвоката днепропетровских протестующих напали неизвестные

Информацию об этом подтвердил сам адвокат, сообщает Радио Свобода.

По словам Кульбача, когда он на собственном автомобиле приехал в четверг в район частного сектора, прилегающего к проспекту Воронцова, к нему подошли двое мужчин крепкого телосложения в штатском, похожих, как он говорит, на переодетых правоохранителей и попросили предъявить документы.

Когда адвокат открыл дипломат, чтобы достать портмоне, один из мужчин выхватил из-под одежды трубу и ударил адвоката по голове. Второй в это время достал нож.

Как рассказывает пострадавший, кровь сразу залила ему лицо, но от второго удара он успел увернуться, при этом из открытого дипломата смог достать пистолет, стреляющий резиновым пулями. Увидев оружие, оба нападавших исчезли. Адвокат сам добрался до больницы, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и наложили швы.

Сергей Кульбач официально защищает задержанных за массовые беспорядки возле облгосадминистрации 26 января.

По сообщениям милиции, Амур-Нижнеднепровский райотдел милиции возбудил уголовное производство по статье 296 уголовного кодекса Украины - "хулиганство с причинением телесных повреждений".