Появилось первое видео с Дмитрием Булатовым
Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов, которого нашли замученным 30 января вечером, рассказал, как и где над ним издевались.
Как сообщает ТСН, Дмитрий избит, но ходит сам.
Его пытали, резали, пытались выколоть глаз, но, к счастью, не сделали этого.
По словам Булатова, его похищение произошло на Троещине и действовали профессионалы. Все время его держали в сплошной темноте и первые дни даже не кормили.
"Меня распинали, пробивали ухо, резали лицо. На моем теле не осталось ни одного живого места. Мне постоянно закрывали глаза, поэтому я не видел, кто меня пытал. Но у похитителей был русский акцент", - рассказывает активист.
Дмитрий Булатов пообещал позже после реабилитации рассказать более подробно о своем похищении и пытках, которым его подвергали последнюю неделю.
Активист Автомайдана также рассказал, что после недели пыток его просто вывезли в лес и бросили там. Он самостоятельно дошел до ближайшего села, а уже там его подобрал местный житель, накормил и дал позвонить.
К Дмитрию сразу приехали друзья и журналисты. Сейчас его увезли в больницу "Борис", где оказывают медицинскую помощь.
Как сообщил в эфире Громадського ТВ Петр Порошенко, у Булатова обнаружили сотрясение мозга, однако травм, которые угрожают его жизни нет.
Сейчас туда уже приехал и Виталий Кличко, и нардепы.
Напомним Дмитрия Булатова, который исчез на долгое время, нашли вечером в четверг, 30 января, в селе Вишенки Бориспольского района под Киевом.
Ранее сообщалось, что активист Дмитрий Булатов перед исчезновением хотел рассказать нечто важное.