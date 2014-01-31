Появилось первое видео с Дмитрием Булатовым

Как сообщает ТСН, Дмитрий избит, но ходит сам.

Его пытали, резали, пытались выколоть глаз, но, к счастью, не сделали этого.

По словам Булатова, его похищение произошло на Троещине и действовали профессионалы. Все время его держали в сплошной темноте и первые дни даже не кормили.

"Меня распинали, пробивали ухо, резали лицо. На моем теле не осталось ни одного живого места. Мне постоянно закрывали глаза, поэтому я не видел, кто меня пытал. Но у похитителей был русский акцент", - рассказывает активист.

Дмитрий Булатов пообещал позже после реабилитации рассказать более подробно о своем похищении и пытках, которым его подвергали последнюю неделю.

Активист Автомайдана также рассказал, что после недели пыток его просто вывезли в лес и бросили там. Он самостоятельно дошел до ближайшего села, а уже там его подобрал местный житель, накормил и дал позвонить.

К Дмитрию сразу приехали друзья и журналисты. Сейчас его увезли в больницу "Борис", где оказывают медицинскую помощь.

Как сообщил в эфире Громадського ТВ Петр Порошенко, у Булатова обнаружили сотрясение мозга, однако травм, которые угрожают его жизни нет.

Сейчас туда уже приехал и Виталий Кличко, и нардепы.

Напомним Дмитрия Булатова, который исчез на долгое время, нашли вечером в четверг, 30 января, в селе Вишенки Бориспольского района под Киевом.

Ранее сообщалось, что активист Дмитрий Булатов перед исчезновением хотел рассказать нечто важное.