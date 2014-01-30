СМИ: Сегодня ПАСЕ примет резолюцию по Украине с жесткой критикой России

За основу взят жесткий документ с угрозой введения дипломатических санкций и критикой в адрес Киева и Москвы, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Однако вчера несколько депутатских групп предприняли попытку смягчить резолюцию, внеся в проект документа большое количество поправок. Партия регионов (ПР) настаивает на том, что оппозицию наравне с властью нужно признать ответственной за события в Киеве. Российские представители и их партнеры в ПАСЕ требуют вычеркнуть упоминания о России в контексте украинского кризиса и вместе с ПР лоббируют отмену всех упоминаний о санкциях.

Читайте такжеПАСЕ может приостановить полномочия Украины в Страсбурге в случае разгона митингов - СМИ Как рассказали участники заседания, дискуссия членов МК о ситуации в Украине была бурной, но в итоге жесткая версия резолюции получила практически единогласную поддержку. Против документа, подготовленного докладчицами по Украине Майлис Репс (Эстония) и Мариеттой де Пурбе-Лундин (Швеция), проголосовал лишь представитель России Леонид Слуцкий. Украинские власти, согласно процедуре, по резолюции о своей стране не голосуют.

Недовольство России легко объяснимо, пишет издание. В проекте резолюции упоминается о российском влиянии на ситуацию в Украине в такой жесткой тональности, которая несвойственна решениям ПАСЕ. В документе отмечается, что исходной точкой протестов в Украине стал отказ правительства от подписания cоглашения об ассоциации (СА) с Евросоюзом 21 ноября и что украинская власть в те дни объясняла свое решение "давлением со стороны России" и угрозами российских чиновников усложнить экспорт украинских товаров.

"Угрозы санкций, экономический и политический шантаж (со стороны России. - ред.) с целью повлиять на политику другой страны являются неприемлемыми и идут вразрез с дипломатическими и демократическими нормами",— говорится в проекте резолюции. Основываясь на этой фразе, ассамблея намерена потребовать от России "воздержаться от продвижения геополитической доктрины "зон особого интереса"".

Такие формулировки крайне возмутили представителей России. Необходимо отметить, что ПАСЕ структурно и административно не связана с Евросоюзом - эти организации действуют автономно. Однако российские политики выразили уверенность, что в украинском вопросе МК ПАСЕ начал играть против Москвы заодно с Брюсселем. "Мы не обязаны подписываться под документами, которые выражают политическую позицию организации, провалившейся на переговорах с Украиной (о подписании СА. -ред.) и пытающейся возложить ответственность за это на Россию",— заявил на брифинге в Страсбурге глава делегации РФ в ПАСЕ Алексей Пушков.

Документ также содержит жесткую критику в адрес украинской власти. Ответственность за вспышку уличных протестов возлагается на официальный Киев: "До 21 ноября власть словом и делом подтверждала намерение подписать соглашение об ассоциации на саммите в Вильнюсе. Резкое изменение политики произошло без необходимых консультаций с обществом, не было даже попытки достичь широкого общенационального консенсуса... который обязателен при принятии решений о геополитическом векторе". Представители же РФ предлагают дополнить этот параграф словами о том, что смена вектора должна сопровождаться не только консультациями, но и референдумом.