Янукович пригрозил роспуском Рады
Если оппозиция и власть не смогут в ближайшие недели договориться между собой, президент Виктор Янукович объявит досрочные парламентские выборы в Украине.
Об этом президент заявил во время заседания фракции Партии регионов.
Как сообщил нардеп от ПР Владимир Олийнык, Янукович предупредил их, что к нему есть много обращений по поводу досрочных парламентских выборов.
Он также рассказал, что Янукович на заседании фракции напомнил депутатам о том, что есть конкретный план действий и согласованный проект закона об амнистии, который предусматривается освобождение административных учреждений и его надо выполнять.
Эту же информацию подтвердил и лидер Удара Виталий Кличко.
«К сожалению было объявлено, что в случае неголосования Президент рассматривает возможность распустить парламент», - сказал Кличко.
Он добавил, что их юристы изучили этот вопрос и в Конституции нет такого пункта, нет оснований для роспуска парламента ... », - сказал Кличко, и добавил, что если это будет сделано - это будет антиконституционно.