Янукович пригрозил роспуском Рады

Об этом президент заявил во время заседания фракции Партии регионов.

Как сообщил нардеп от ПР Владимир Олийнык, Янукович предупредил их, что к нему есть много обращений по поводу досрочных парламентских выборов.

Он также рассказал, что Янукович на заседании фракции напомнил депутатам о том, что есть конкретный план действий и согласованный проект закона об амнистии, который предусматривается освобождение административных учреждений и его надо выполнять.

Эту же информацию подтвердил и лидер Удара Виталий Кличко.

«К сожалению было объявлено, что в случае неголосования Президент рассматривает возможность распустить парламент», - сказал Кличко.

Он добавил, что их юристы изучили этот вопрос и в Конституции нет такого пункта, нет оснований для роспуска парламента ... », - сказал Кличко, и добавил, что если это будет сделано - это будет антиконституционно.