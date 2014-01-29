Совещание Партии регионов с Януковичем завершилось

Совещание депутатов Партии регионов с Президентом Украины Виктором Януковичем в Верховной Раде Украины завершилась.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты вышли из зала, где проходило это совещание.

В данное время часть депутатов из фракции Партии регионов вернулись в сессионный зал.

Сейчас в зале находится около 20 народных депутатов из этой фракции.

Работа Верховной Рады Украины в данное время не возобновлена.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла решение работать сегодня до принятия решения по закону об амнистии.

После голосования за такое предложение председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв на 10 минут для согласования позиций с руководителями фракций. «И все четыре закона мы сегодня через 10 минут должны рассмотреть», - сказал он и пригласил на совещание председателей фракций.

Депутаты не могли найти консенсуса относительно ни одного из предлагаемых проектов.

Потом в ВР прибыли Президент Украины Виктор Янукович, и. о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев.

Они провели совещание с фракцией Партии регионов.