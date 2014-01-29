Закон об амнистии готовы поддержать 52 депутата ПР - Княжицкий

За закон об амнистии, который предлагает оппозиция, готовы проголосовать 52 депутата от Партии регионов.

Об этом сообщил народный депутат от "Батькивщини" Николай Княжицкий в Facebook. "52 регионала хотят поддержать законопроекты оппозиции. У регионалов скандал", - заявил депутат.

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