Закон об амнистии готовы поддержать 52 депутата ПР - Княжицкий

20:50, 29 января 2014
Политика
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За закон об амнистии, который предлагает оппозиция, готовы проголосовать 52 депутата от Партии регионов.

Княжицький

Об этом сообщил народный депутат от "Батькивщини" Николай Княжицкий в Facebook. 

"52 регионала хотят поддержать законопроекты оппозиции. У регионалов скандал", - заявил депутат. 

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