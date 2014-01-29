ВО "Свобода" предлагает отметить 2435 годовщину Севастополя
17:42, 29 января 2014Политика
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Народные депутаты от партии ВО "Свобода" предлагают Верховной Раде отметить 2435 годовщину города Севастополя (Херсонеса Таврического).
Голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок також став автором проекту постанови
Соответсвующий проект постановления зарегистрирован в ВР 29 января.
Текст документа на данный момент отсутствует на сайте Рады.
Напомним, 27 января парламент Крыма запретил в регионе деятельность ВО «Свобода» и призывает МВД усилить охрану на въезде в АРК.
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