ВО "Свобода" предлагает отметить 2435 годовщину Севастополя

Народные депутаты от партии ВО "Свобода" предлагают Верховной Раде отметить 2435 годовщину города Севастополя (Херсонеса Таврического).

Соответсвующий проект постановления зарегистрирован в ВР 29 января. Текст документа на данный момент отсутствует на сайте Рады. Напомним, 27 января парламент Крыма запретил в регионе деятельность ВО «Свобода» и призывает МВД усилить охрану на въезде в АРК.

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