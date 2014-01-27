В Крыму запретили "Свободу"

Президиум Верховного Совета Крыма в понедельник решил запретить деятельность всеукраинского объединения «Свобода» на территории полуострова.

Об этом говорится в решении президиума.

«В 10 регионах Украины произошел антиконституционный переворот, легитимная власть силовыми методами отстранена от выполнения полномочий, предусмотренных Конституцией Украины и законами Украины, продолжается силовой захват стратегических министерств, блокирование и попытки штурма в отдельных регионах страны административных зданий, в которых расположены органы местного самоуправления и органы исполнительной власти. Под угрозой статус автономии и Конституция Автономной Республики Крым. Активными участниками всех массовых беспорядков и антиконституционных действий являются ВО "Свобода", другие формирования радикального характера», - сказано в нем.

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Учитывая такое положение дел, президиум решил «запретить в установленном порядке на территории Автономной Республики Крым деятельность и символику ВО "Свобода" и других формирований радикального характера как угрозу национальному согласию, общественной безопасности и правопорядку и потребовать от Министерства юстиции Украины незамедлительно решить вопрос о прекращении их деятельности на основании статьи 37 Конституции Украины и статьи 5 Закона Украины "О политических партиях в Украине"».

Также депутаты попросили ГУ МВД в Крыму усилились охрану региона на автовокзалах, аэропортах, вокзалах, а также Перекопском перешейке.

Кроме того, президиум призвал ГУ СБУ в автономии пресекать на территории Крыма деятельность «радикальных организаций, групп и отдельных лиц, посягающих на государственный строй, законные интересы государства и права граждан».