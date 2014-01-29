Состоялась встреча Януковича с Эштон и Томбински
16:17, 29 января 2014Политика
0 0
Президент Украины Виктор Янукович провел встречу с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.
Виктор Янукович и Кэтрин Эштон
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Во встрече также принял участие председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбински.
Читайте такжеВ Украину едут Эштон и евродепутатыКак сообщал УНИАН, Верховный представитель ЕС по внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон заявила об обеспокоенности сообщениями о возможном введении чрезвычайного положения в Украине, который, по ее мнению, не принесет пользы ни одной из сторон политического противостояния в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter