Состоялась встреча Януковича с Эштон и Томбински

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Во встрече также принял участие председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбински.

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