В "Свободе" считают, что столкновения на Грушевского начали провокаторы

Такое мнение высказал народный депутат от «Свободы» Александр Мирный в эфире 5 канала.

"Те люди, которые это начали - мы их называли, называем и будем называть провокаторами, потому что это было абсолютно несогласованно. И действительно, те люди, которые повели за собой других людей, которые искренне поверили в то, что надо так делать, те первые люди потом куда-то делись, но люди, которые пошли за провокаторами - они просто герои", - заявил "свободовец".

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