Рада продлила работу внеочередной сессии

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 368 из 401 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отметил, что «переговоры (между представителями власти и оппозиции - УНИАН) продолжаются, они непростые, потому что и очень непростые вопросы - вопросы амнистии».

Читайте такжеПосле перерыва ВР рассмотрит законопроект об амнистииОн добавил, что оппозиция и большинство нашли понимание по этому вопросу, но еще есть некоторые вопросы, которые необходимо согласовать и «найти полное взаимопонимание по закону об амнистии».

Читайте такжеРада приняла пакетом четыре закона вместо отмененныхВ связи с этим Рыбак предложил завтра продолжить внеочередную сессию. Он отметил, что заседание начнется в 11.00. Народные депутаты поддержали предложение спикера.