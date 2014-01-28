Янукович обещал сформировать новое правительство в течение недели - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сегодня журналистам, комментируя переговоры между представителям оппозиции и власти.

Читайте такжеТягнибок считает, что Янукович начал идти на уступки благодаря активности регионов"Когда вчера поднимался этот вопрос, то звучал срок до одной недели - вопрос создания нового правительства", - сказал Тягнибок.

По его словам, Президент вынужден будет подписать указ об отставке Николая Азарова с поста премьера.

"Если он не подпишет, тогда перечеркивается вся схема (договоренностей - УНИАН). Тогда все перечеркивается и возвращается обратно. Другое дело, что он пока не подписывает, потому что у него есть определенные желания договариваться, говорить. Я так понимаю, что ему нужна кандидатура нового руководителя правительства", - сказал Тягнибок.

Читайте такжеВо фракции ПР считают, что правительство подставило ПрезидентаОн предположил, что Президент хочет одновременно с указом об отставке правительства дать представление на назначение нового премьер-министра.

Тягнибок отметил, что вчера во время встречи с оппозицией говорилось также о том, что нужно менять не только правительство, но и систему власти.

Он напомнил, что Президент предлагал оппозиции сформировать правительство и взять на себя ответственность.

"Президент сказал: вы же не согласны на то, что я забираю Азарова и назначаю Арбузова, Клюева назначаю. Какая разница ? Правительство такое же. Та же группа людей. Поэтому я говорю - берите на себя ответственность - создавайте правительство", - процитировал Тягнибок слова Президента.

Тягнибок отметил, что было предложено два варианта: либо оппозиция берет на себя полную ответственность, либо создается коалиционное правительство.

По словам Тягнибока, говоря о кандидатуре лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка на должность премьера, Янукович даже сказал такую фразу: "Мол, вы же меня критиковали, что я завалил евроинтеграционное направление. Прошу очень - ты будешь назначен премьер-министром, вот и реализовывай евроинтеграцию".

По мнению Тягнибока, Президент воспринял требование людей о необходимости завершения евроинтеграционных процедур, но он хочет сделать это «руками оппозиции».

"Откровенно скажу, мы попали в ножницы, поэтому отказаться от правительства - значит отказаться от ответственности, и это моментально ухудшит отношения с международным сообществом, так и Америка, и Европа на этом настаивают - на формировании какого-то коалиционного правительства. Они считают, что это выход из ситуации. С другой стороны, с какой радости мы будем принимать совместную ответственность за все, что делается в государстве. Вы поймете, что значит сейчас идти работать в правительство, притом что государство фактически в дефолте, казна пустая? Что идти целовать дверцы и радоваться, что ты занимаешь какой-то кабинет? В этом нет никакой логики ", - сказал Тягнибок.

Он подчеркнул, что переговорный процесс между властью и оппозицией продолжается.