Фракция Партии регионов во Львовском облсовете приняла решение о самороспуске

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации Партии регионов.

Как отмечается в тексте заявления фракции, «фракция Партии регионов во Львовском областном совете выражает глубокое соболезнование семьям погибших в Киеве. Понимая, что мы несем политическую ответственность за ситуацию в государстве, считаем необходимым попросить прощения у своих избирателей. Хотя ни один из нас не совершал поступков, которые были бы в ущерб родному краю или людям. Будучи непонятыми большинством галичан, мы своей позицией поддерживали целостность и соборность Украины. Придет время и нас поймут".

Автор заявления отмечают, что "в сегодняшней ситуации, когда политика руководителей Партии регионов не соответствует ее программным принципам, не объединяет, а разъединяет страну, мы осуждаем решения тех областных советов, которые принимают обращения к Президенту с призывами силового разрешения политического кризиса или введения чрезвычайного положения в стране. Во многих из этих советов ПР имеет большинство и демонстрирует неуважение к оппозиции, также провоцирует соответствующее отношение к нам на Львовщине. Для гражданского мира, сохранения единства Украины нужны не заявления, а решительные шаги. Поэтому фракция Партии регионов во Львовском областном совете прекращает свою деятельность в областном совете и заявляет о своем самороспуске".

Депутаты призвали "всех участников противостояния вернуть ситуацию в конституционное русло и решать все спорные вопросы путем внеочередных выборов, в том числе и нового состава Львовского областного совета".

Данное заявление было принято сегодня во время заседания фракции, "за" проголосовало 9 депутатов, 1 воздержался.

Всего во Львовском областном совете в состав фракции ПР входило 10 депутатов.