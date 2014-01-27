Комендант Майдана назвал провокацией захваты министерств
Один из комендантов «Майдана», народный депутат от «Батькивщины» Степан Кубив считает провокациями захваты участниками акций протеста зданий министерств
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга в Штабе национального сопротивления.
Кубов отметил, что оппозиция выступает за недопущение кровопролития и против захвата помещений, особенно тех, которые носят стратегический характер. «Когда мы говорим о ТЭК, министерствах, Министерстве юстиции, когда мы говорим о Министерство агропромышленного комплекса», - сказал депутат.
Читайте такжеПо факту захвата Минюста милиция открыла уголовное производствоКубов подчеркнул: «Я хочу сказать и отмежеваться, я говорю сейчас как народный депутат, как комендант, это мое мнение и я его озвучиваю, что это провокации. Мы отмежевываемся от них».
Депутат подчеркнул, что они всегда готовы помочь всем митингующим в вопросах проживания, теплой одежды и еды.
«Я не понимаю лично как гражданин Украины, как народный депутат, как 50 человек могут взять помещение юстиции, где нет охраны, где есть только два человека. И через 10-15 минут - обращение министра (министра юстиции Украины Елены Лукаш - УНИАН) о том, что она будет обращаться в Совет национальной безопасности и обороны о введении чрезвычайного положения», - сказал Кубов.
Как сообщал УНИАН, утром 24 января активисты “Общего дела” во главе с Александром Данилюком захватили здание Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в которой был организован «Штаб национальной гвардии».
Днем 25 января активисты также захватили здание Министерства энергетики и угольной промышленности, которое вскоре было освобождено.
Вечером 26 января активисты общественного движения "Общее дело" заняли здание Министерства юстиции.