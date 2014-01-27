Комендант Майдана назвал провокацией захваты министерств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

Кубов отметил, что оппозиция выступает за недопущение кровопролития и против захвата помещений, особенно тех, которые носят стратегический характер. «Когда мы говорим о ТЭК, министерствах, Министерстве юстиции, когда мы говорим о Министерство агропромышленного комплекса», - сказал депутат.

Читайте такжеПо факту захвата Минюста милиция открыла уголовное производствоКубов подчеркнул: «Я хочу сказать и отмежеваться, я говорю сейчас как народный депутат, как комендант, это мое мнение и я его озвучиваю, что это провокации. Мы отмежевываемся от них».

Депутат подчеркнул, что они всегда готовы помочь всем митингующим в вопросах проживания, теплой одежды и еды.

«Я не понимаю лично как гражданин Украины, как народный депутат, как 50 человек могут взять помещение юстиции, где нет охраны, где есть только два человека. И через 10-15 минут - обращение министра (министра юстиции Украины Елены Лукаш - УНИАН) о том, что она будет обращаться в Совет национальной безопасности и обороны о введении чрезвычайного положения», - сказал Кубов.

Как сообщал УНИАН, утром 24 января активисты “Общего дела” во главе с Александром Данилюком захватили здание Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в которой был организован «Штаб национальной гвардии».

Днем 25 января активисты также захватили здание Министерства энергетики и угольной промышленности, которое вскоре было освобождено.

Вечером 26 января активисты общественного движения "Общее дело" заняли здание Министерства юстиции.