Минобороны уверяет, что армия не будет участвовать в столкновениях с митингующими

Министр обороны Украины Павел Лебедев заявил, что вооруженные силы Украины не будут вмешиваться в конфликтную ситуацию в стране, а предложения некоторых политиков вмешаться армии в разрешение конфликта он считает провокацией. Об этом министр сообщил информационному агентству ИТАР-ТАСС.

«Армия будет строго следовать конституции и законам Украины, которые четко прописывают ее роль, функции и задачи, в том числе и по задействованию вооруженных сил», - сказал Лебедев, исключив возможность вмешательства армии в разрешение конфликта.

Лебедев также считает, что предложения оппозиции, которое вчера озвучил во время переговоров Президент Украины Виктор Янукович, именно то, "чего и добивается оппозиция". В частности, он считает, что один из лидеров оппозиции Виталий Кличко, который ранее заявлял о намерении стать президентом Украины, должен добиться этой должности на честных выборах.

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"У нас есть законно избранный глава государства, если Кличко намерен стать президентом, пусть это сделает законным путем, победив на честных выборах", - сказал Лебедев.

Как сообщал УНИАН, в субботу 25 января Янукович предложил лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку возглавить правительство, а Кличко стать вице-премьером по гуманитарным вопросам. При этом оппозиция все равно требует досрочные выборы президента в этом году, но готова продолжить переговоры.